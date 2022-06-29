انت الان تتابع خبر عاجل – تعليم القاهرة تعلن عن رابط تقديم المدارس التجريبية 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن الموقع الذي يمكن لأولياء الأمور استخدامه في تقديم المدارس التجريبية 2022، موضحة أن يجب أن تكون المعلومات التي تتمضنها عملية التقديم سليمة وصحيحة .

وحدد مديرية التربية والتعليم مجموعة من الشروط الخاصة بتقديم المدارس التجريبية 2022 والتي يعتبر أهمها التقديم لولي الأمر يكون ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط. ليس لأي محافظة أخري.

رابط تقديم المدارس التجريبية 2022 :