انت الان تتابع خبر عاجل – تعليم القاهرة تعلن عن رابط تقديم المدارس التجريبية 2022 والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن الموقع الذي يمكن لأولياء الأمور استخدامه في تقديم المدارس التجريبية 2022، موضحة أن يجب أن تكون المعلومات التي تتمضنها عملية التقديم سليمة وصحيحة .
وحدد مديرية التربية والتعليم مجموعة من الشروط الخاصة بتقديم المدارس التجريبية 2022 والتي يعتبر أهمها التقديم لولي الأمر يكون ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط. ليس لأي محافظة أخري.
رابط تقديم المدارس التجريبية 2022 :
وأكدت المديرية أنه يمكن التقديم في المدارس التجريبية 2022 عن طريق هذا الرابط، حيث يقوم ولي الأمر بكتابة اسم الطفل بالكامل ثم إدخال الرقم القومي لولي الأمر ثم إدخال الرقم القومي للطفل، ثم كتابة تاريخ ميلاد الطفل، ومحافظة الإقامة والعنوان بالتفصيل.ورقم الهاتف المحمول والأرضي، ثم رغبات المدارس من حيث الإدارة التعليمية ثم كتابة اسم المدرسة ثم الضغط علي موافقة ولي الأمر، ثم طابعة الاستمارة.