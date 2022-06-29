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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /707734/بهاء-أبو-شقة-ما-حدث-في-قضية-نيرة-أشرف-هو-الأسلوب-الأمثل-في-قضايا-الرأي-العام

عقب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على قرار المحكمة بإحالة أوراق قاتل نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة إلى المفتي قائلا إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن تكون المحاكمة يتحقق فيها العدالة المنصفة والناجزة، وما حدث في قضية نيرة أشرف هو الأسلوب الأمثل في المحاكمات، خاصة أنها قضية رأي عام والعدالة الناجزة ساعدت في إنهاء الجدل والحديث حول القضية.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أن قرار اليوم هو إحالة أوراق القضية للمفتي طبقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي تستوجب قبل الحكم بالإعدام أمرين؛ الأمر الأول إرسال الأوراق للمفتي ليقول رأيه فيها، مشيرًا إلى أنه كفكر قانوني رأي المفتي ليس ملزما للمحكمة، أي يمكن أن يكون رأي المفتي لا يستوجب الإعدام والمحكمة تعطي حكم بالإعدام والعكس صحيح، والأمر الثاني أنه لابد أن يكون الحكم بالإجماع. بهاء أبو شقة: المحكمة لم تصدر حكم على قاتل نيرة أشرف وإنما قرار فقط وتابع أن ما صدر اليوم قرار من المحكمة وليس حكما، حيث حدد جلسة الأربعاء القادم للنطق بالحكم، ولذلك يجب الالتزام بالنص القانوني للمادة 381 من الإجراءات القانونية التي استوجبت الأمرين معا قبل النطق بالحكم وأشار إلى أن المحكمة تحكم بما هو مرصود أمامها في الأوراق، ولا تتأثر بأي أراء أو بالرأي العام، حيث يمكن للمحكمة ألا تأخذ برأي النيابة العامة، كما هو الأمر بالنسبة لرأي فضيلة المفتي.

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