انت الان تتابع تفاصيل خبر برامج التوك شو اليوم.. السيسي يتابع قضية نيرة أشرف بنفسه.. والإخوان ملعونين ليوم الدين.. والبحرين تبحث الاستثمار في مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /707742/برامج-التوك-شو-اليوم-السيسي-يتابع-قضية-نيرة-أشرف-بنفسه-والإخوان-ملعونين-ليوم-الدين-والبحرين-تبحث-الاستثمار-في-مصر

يقدم موقع دوت الخليج ملخص لأهم ما قيل في برامج التوك شو اليوم، والتي شهدت أغلبها الحديث عن محاكمة قاتل نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة، ما بين اختلاف في طريقة عرضها، وتأييد الجميع لقرار المحكمة اليوم بتحويل الأوراق لفضيلة مفتي الجمهورية.

وأعرب خالد عبد الرحمن، عضو هيئة الدفاع عن نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة عن سعادته بقرار المحكمة اليوم فيما يتعلق بتحويل أوراق القاتل إلى فضيلة المفتي، موجها الشكر للنائب العام، والقضاء المصري على تحقيق العدالة الناجزة، من أجل القصاص لعائلة نيرة وللشعب المصري كله، موضحا أن قضية نيرة أشرف كانت تمس الشعب كله وليس عائلتها فقط.

وأضاف “عبد الرحمن”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي أرسل كاميرا خاصة من أجل متابعة قضية نيرة أشرف بنفسه، موجها الشكر لفخامته على الاهتمام البالغ بتلك القضية.

وأكد أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب البحريني أن مصر تعد سوق كبير وبها فرص استثمارية مميزة، وأنه يجب العمل على البحث عن الاستثمارات في مصر في ضوء ما توفره جمهورية مصر العربية من فرص عديدة للاستثمار داخلها.

وأضاف “صباح”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن العلاقات المصرية البحرينية علاقات تاريخية بين الدولتين، ودائما ما تهدف كلا الدولتين على تنسيق التعاون وزيادة التبادل التجاري بينهما.

واحتفل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي نجحت مصر من خلالها في التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا إن تلك الثورة هي أعظم ثورة في التاريخ، حيث نجحت مصر من التخلص من عصابة إرهابية كانت تهدف للاستيلاء عليها، ومن ثم الاستيلاء على الوطن العربي كله من بعدها.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الإخوان كانوا يهددون المصريين في الشوارع، ويحاولوا إرهاب المواطنين في الشارع، ولم يقدموا أي شيء لمصر طوال فترة حكمم، “دي جماعة ملعونة إلى يوم الدين”.

وعلقت هناء سعيد، والدة نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة، على قرار المحكمة اليوم بتحويل أوراق قاتل ابنتها إلى فضيلة المفتي قائلة، إنها حضرت الجلسة هي ووالدها لسماع قرار المحكمة فيما يتعلق بقاتل ابنتها، معربة عن سعادتها بقرار القاضي فيما يتعلق بقاتل ابنتها قائلة: "بنتي فرحانة في قبرها دلوقتي وحقها جالها من القضاء المصري، ألف حمد وشكر ليك يارب".

وأضافت والدة نيرة أشرف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن عائلتها كانت سعيدة للغاية بقرار المحكمة، موجهة الشكر لكل من قام بعمل صدقة جارية على روح ابنتها.

وأشاد سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بما شهدته مصر من تطورات واضحة في الملف الزراعي تحت قيادة الرئيس السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي أعطى هذا الملف اهتماما كبيرًا منذ توليه الحكم.

وأضاف “خليفة”، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” أن مصر نجحت في أن تصبح رقم 1 أفريقيا والرابع عالميا في مجال الاستزراع السمكي بعدما كانت تستورد جزء من استهلاكها، موضحا أن مصر أصبحت قريبة جدا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسماك، إلى جانب حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 55% في اللحوم الحمراء.