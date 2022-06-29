انت الان تتابع تفاصيل خبر والدة نيرة أشرف بعد قرار المحكمة: "بنتي فرحانة في قبرها".. فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /707741/والدة-نيرة-أشرف-بعد-قرار-المحكمة-بنتي-فرحانة-في-قبرها-فيديو

عقبت هناء سعيد، والدة نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة، على قرار المحكمة اليوم بتحويل أوراق قاتل ابنتها إلى فضيلة المفتي قائلة، إنها حضرت الجلسة هي ووالدها لسماع قرار المحكمة فيما يتعلق بقاتل ابنتها، معربة عن سعادتها بقرار القاضي فيما يتعلق بقاتل ابنتها قائلة: "بنتي فرحانة في قبرها دلوقتي وحقها جالها من القضاء المصري، ألف حمد وشكر ليك يارب".

وأضافت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أن "قلبنا ونارنا بردت دلوقتي بعد قرار المحكمة، الحمد لله حق بنتي رجع، القضاء المصري رجع حق بنتي".

والدة نيرة أشرف: عائلة ابنتي كانت سعيدة بقرار المحكمة اليوم.. “كلنا فرحنا ونارنا بردت”

وتابعت والدة الطالبة نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة، أن عائلتها كانت سعيدة بشكل غير طبيعي بعد قرار القاضي بتحويل أوراق القاتل إلى فضيلة المفتي، "الحمد لله أهل نيرة كلهم فرحانين، وكلنا نارنا بردت الحمد لله بنتي حقها رجع النهاردة".

ووجهت والدة نيرة الشكر لكل من قام بعمل صدقة جارية لابنتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي: "ناس كتير عملت صدقة لبنتي، ما بين عمرة، وتوزيع مصاحف، واللي وزع وجبات، واللي دبح، أنا بشكر الناس كلها، والناس اعتبرت نيرة بنتهم، وعملوا حاجات كتير لبنتنا، وخففت من النار اللي في قلبي".