فى اجتماع باليونسكو.. شوقى يستعرض ملامح تطوير التعليم المصرى

جدة - نرمين السيد - حضر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مهما فى مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس بعنوان: "الوقت الآن: معالجة الوضع العالمى الطارئ فى التعليم ومشكلة المهارات الأساسية".





حضر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مهما فى مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس بعنوان: "الوقت الآن: معالجة الوضع العالمى الطارئ فى التعليم ومشكلة المهارات الأساسية".

وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، نظمت منظمة اليونيسيف هذا الاجتماع فى سياق المؤتمر التحضيرى الكبير الذى تنظمه المنظمة الشقيقة اليونسكو، للقمة العالمية للتحول فى التعليم والمقرر انعقاده فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك فى سبتمبر المقبل.

وشارك فى هذا الاجتماع: السفير المصرى لدى فرنسا، علاء يوسف، ووفد من السفارة المصرية، وكذلك المدير الدولى للتعليم بالبنك الدولى، ومديرة التعليم بمنظمة اليونسكو، والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف، والمدير الدولى للتعليم باليونيسيف، وشاركت أيضا منظمات عالمية كبرى متخصصة فى شؤون التعليم وعدد من وزراء التعليم من حول العالم.

وطلبت منظمة اليونيسيف من الدكتور طارق شوقى، إلقاء الكلمة الافتتاحية للجلسة وكذلك الكلمة الختامية؛ تعبيرا عن تقدير المجتمع الدولى للتجربة المصرية فى تطوير التعليم الأساسى وبالأخص بناء مناهج النظام الجديد (EDU 2.0).

واستعرض الدكتور طارق شوقى، ملامح تطوير التعليم فى جمهورية مصر العربية ودعا الدول الأعضاء للتعاون من أجل معالجة المشكلات الناجمة عن جائحة كورونا وافتقاد ملايين من الأطفال للمهارات الأساسية للقراءة والحساب.

وأعربت الوفود المشاركة عن تقديرها لدور مصر الريادى فى منظمة اليونسكو، ودور مصر الدولى فى تطوير منظومة التعليم قبل وأثناء وما بعد جائحة كورونا، على أن يكون النظام المصرى الجديد على الأجندة الدولية للمؤتمر العالمى للتحول فى التعليم فى نيويورك فى سبتمبر القادم.