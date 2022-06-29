محافظ جنوب سيناء يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وذكرت محافظة جنوب سيناء فى بيان اليوم، أن البرقية جاء نصها: "يطيب لى أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أهالى محافظة جنوب سيناء والقيادات التنفيذية بها أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، التى أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمى والدولى تحت قيادتكم الرشيدة، أعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالتقدم والرقى والازدهار، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم".

كما بعث المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء، وهنأ جموع الشعب المصرى وأهالى جنوب سيناء خاصة معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله الوطن من كل مكروه أو سوء.