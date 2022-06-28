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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /707739/الزمالك-يواصل-الصدارة-الأبيض-يحقق-فوزا-مثير-على-سيراميكا-بنتيجة-2-3

انتهت، منذ لحظات، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري العام.

دوت الخليج

تقدم إمام عاشور للزمالك في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وضاعف سيف الدين الجزيري الدين الجزيري في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، بعد متابعة جيدة للكرة التي ارتدت من يد الحاس عامر عامر، ليضعها سيف الدين الجزيري في الشباك.

وفي شوط المباراة الثاني، استطاع أن يعزز أحمد سيد زيزو النتيجة لصالح فريق الزمالك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

استمر فريق سيراميكا في الضغط، حتى أحرز هدفه الأول في مرمى محمد عواد، عن طريق شادي حسين في الدقيقة 66، بعد مرور ومرواغة لدفاعات الزمالك، ثم أحرز سيف تيكا الهدف الثاني لسيراميكا في الدقيقة 88.

تشكيل الزمالك

وجاءت تشكيل نادي الزمالك، الذي أعلن عنه فيريرا في بداية المباراة، كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد طارق – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا"

أمامهما: أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – سيد عبد الله "نيمار"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

تشكيل سيراميكا كليوباترا

فيما جاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا، والذي أعلن عنه المدير الفني للفريق، كابتن أحمد سامي، كالتالي: حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: علاء عطا - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل- كوامي بونسو - مصطفى ميسي

خط الهجوم : باسم مرسي - شادي حسين.

ويتصدر الزمالك ترتيب برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة.