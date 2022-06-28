انت الان تتابع تفاصيل خبر قمة الإثارة.. الزمالك يتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف لسيراميكا كليوباترا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /707736/قمة-الإثارة-الزمالك-يتقدم-بثلاثة-أهداف-مقابل-هدف-لسيراميكا-كليوباترا

مرت 75 دقيقة من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ولا يزال الزمالك مقتدمًا بثلاثة أهداف، مقابل هدف وحيد لسيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري العام.

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تقدم إمام عاشور للزمالك في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وضاعف سيف الدين الجزيري الدين الجزيري في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، بعد متابعة جيدة للكرة التي ارتدت من يد الحاس عامر عامر، ليضعها سيف الدين الجزيري في الشباك.

وفي شوط المباراة الثاني، استطاع أن يعزز أحمد سيد زيزو النتيجة لصالح فريق الزمالك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

استمر فريق سيراميكا في الضغط، حتى أحرز هدفه الأول في مرمى محمد عواد، عن طريق شادي حسين في الدقيقة 66، بعد مرور ومرواغة لدفاعات الزمالك.

تشكيل الزمالك

وجاءت تشكيل نادي الزمالك، الذي أعلن عنه فيريرا في بداية المباراة، كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد طارق – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا"

أمامهما: أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – سيد عبد الله "نيمار"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: السيد عطية - محمد حسام "بيسو" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - يوسف أسامة نبيه - سيف جعفر - محمد أوناجم - عمر السعيد.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

فيما جاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا، والذي أعلن عنه المدير الفني للفريق، كابتن أحمد سامي، كالتالي: حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: علاء عطا - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل- كوامي بونسو - مصطفى ميسي

خط الهجوم : باسم مرسي - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - خالد صبحي - بلال السعيداني - صالح جمعة - وينفول كوبينا - محمد توني - إيفانز منساه - مروان عثمان - حمزة مجدي.

ويتصدر الزمالك ترتيب برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 22.