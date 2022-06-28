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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /707735/مصرع-شاب-إثر-وقوع-حادث-تصادم-على-طريق-المسلمية---الزقازيق-بالشرقية

استقبل مستشفى ههيا المركزي بمحافظة الشرقية شاب جثة هامدة إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وموتوسيكل على طريق "المسلمية - الزقازيق"، وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا من مأمور مركز شرطة ههيا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل على طريق "المسلمية - الزقازيق"، ونتج عن الحادث وفاة شاب، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي.

الانتقال والفحص

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ههيا إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص وفاة الشاب "محمد صلاح" مقيم بقرية العواسجة التابعة لمركز ههيا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل على طريق "المسلمية - الزقازيق"، وتم استدعاء الإسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة

تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الحادث، وباشرت بالتحقيقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.