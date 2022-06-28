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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /707733/نجلة-حمدي-الوزير-تعلن-خضوع-والدها-لعملية-دقيقة-في-القلب-ادعوله-ملناش-غيره

كشفت مي الوزير ابنة الفنان المصري حمدي الوزير عن تعرض والدها لأومة صحية، سيخضع على أثرها لجراحة دقيقة في القلب، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

دوت الخليج يرصد خضوع حمدي الوزير لعملية دقيقة في القلب.

أزمة حمدي الوزير الصحية

كتبت ابنة حمدي الوزير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "يا رب أشفي ابويا يا رب وطمنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك و الله كلنا، ربنا يحفظك و يعافيك".

وتابعت: "أرجوكم دعواتكم ليه هيعمل عملية جراحية دقيقة فى شرايين القلب.. اللهم عافيه و اشفه شفاءا تاما لا يغادر سقما وبارك فى عُمره و صحته "

وأضافت: "شكرا ألف شكر لدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك ، و الفنانة نهال عنبر شكرا على تعبك واهتمامك بكل التفاصيل من اول لحظة يا حبيبتى و استاذ ايهاب فهمى ، استاذ احمد سلامة و كل اعضاء مجلس النقابة شكرا بجد ممتنة ليكم من كل قلبي".

واختتمت حديثها قائلة:"اللهم لا شفاء الا شفاؤك ، دعواتكم يا رب ربنا يكملها على خير ويطمنا عليه اللهم أمين".

معلومات حول حمدي الوزير

نشأ الفنان المصري حمدي الوزير في مدينة بورسعيد حيث نما بداخله حب المقاومة من أجل الوطن، لذا فهو أول من شكّل أول فصيلة مقاومة شعبية بعد حرب 1967.

حصل الفنان حمدي الوزير، على بكالوريوس الهندسة من جامعة قنا، إلا أنه لم يكن يطمح في العمل بالتمثيل، رغم تعلقه بالمسرح.

ودخل الفن حينما عرض عليه المخرج محمد خان التمثيل بفيلم الثأر، وفى نهاية السبعينيات شارك فى فيلم "إسكندرية ليه" مع المخرج يوسف شاهين، وشارك فى أعمال مميزة مثل سواق الأتوبيس والتخشيبة فى الثمانينيات الجزء الثالث من رأفت الهجان عام 1992 عمل كمخرج لمسرحيات مثل حرب البسوس،

وحكى الفنان حمدي الوزير في لقاء تليفزيوني سابق، كيف تأثر بالبيئة التي نشأ فيها بقوله: “أنا تربيت على حب الوطن وكنت أول من شكّل أول فصيلة مقاومة شعبية بعد حرب 1967”.

وتابع حمدي الوزير: “والتحقت بالقوات المسلحة خلال تلك الفترة كأصغر جندي يلتحق بالجندية لأداء الواجب الوطني خلال تلك الفترة”.