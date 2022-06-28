«كان بيسلك بين شقيقته وجوزها»..تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل شاب على يد نجل عمه في الشرقية

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /707722/كان-بيسلك-بين-شقيقته-وجوزهاتفاصيل-مثيرة-في-واقعة-مقتل-شاب-على-يد-نجل-عمه-في-الشرقية

"الدم بقى مياه ومعدتش في أخوات وهو وحش ومتعود على الإجرام، ودى مش أول مرة يعتدي على حد هو متعود على الضرب في الناس، وكان لسه طالع من السجن قريب، والمجني عليه كان طيب وغلبان وبيحوش عن أخته من جوزها المجرم اللي كان بيعتدي عليها فقام بتصفية دمه أمام باب شقته" هكذا قال أحد جيران المجني عليه الشاب محمد فتحي سليم 30 عاما مقيم بقرية بني عليم التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية الذي لقي مصرعه على يد نجل عمه "جوز أخته" بعدما طعنة بطعنة نافذة إلى الرقبة.

دوت الخليج يقول «محمد . م» أحد جيران المجني عليه "سمعنا صوت تصويت وصراخ من منزل الجاني «أيمن . ع»، أهالي القرية كلهم جريوا على المنزل لمعرفة سبب هذا الصراخ، وجدنا المجني عليه مذبوح وعائم في دمه أمام شقة أخته زوجة الجاني، وقمنا بالإتصال بالإسعاف لنقله إلى المستشفى، وأبلغنا الشرطة التي تمكنت من القبض على الجاني الذي قام بقتل نجل عمه". «المجني عليه كان يتمتع بسمعة طيبة» وأضاف «أحمد . ن» أحد الجيران المجني عليه أيضاً " الجاني له معلومات جنائية سابقة ولسه خارج من السجن قريب، وهو مشهور بسوء خلقه في القرية، أما المجني عليه فقد كان حسن الخلق ويتمتع بسمعة طيبة، وبداية القصة عندما قام الجاني بالاعتداء على أخت المجنى عليه لأنها زوجته، حيث أن الجاني نجل عم المجني عليه وزوج شقيقته، وقامت أم المجني عليه بالتوجه إلى شقة نجلتها التي في المنزل المقابل لمنزلها، فقام الجاني بسب الأم، وسمع المجني عليه الخناقة فصعد إلى محل شقة شقيقته وحاول التفاهم مع الجاني، بعدم قيامه بالتعدى على شقيقته ولكن قام الجاني بإحضار سكيناً وذبح المجني عليه أمام باب الشقة". تفاصيل الواقعة بداية تفاصيل الواقعة عندما استقبل مستشفى بلبيس المركزي الشاب " محمد فتحى سليم " 30 عاماً مقيم بقرية بني عليم التابعة لمركز بلبيس مصاباً بطعنة في الرقبة وتوفي في الحال متأثراً بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة. كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى تفيد وصول الشاب " محمد فتحى سليم" 30 عاماً مقيم بقرية بني عليم التابعة لدائرة المركز جثة هامدة إلى المستشفى. النيابة العامة انتقلت الأجهزة الأمنية من مركز شرطة بلبيس إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات حدوث مشاجرة بين طرفي العائلتين بسبب لهو الأطفال، نتج عنه قيام " أيمن . م" 45 عاماً مقيم بقرية بني عليم بقتل الشاب "محمد فتحي سليم" 30 عاماً بطعنة نافذة إلى الرقبة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة التى صرحت اليوم بدفن الجثة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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