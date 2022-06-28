باحثة لـ «إكستر نيوز» : 30 يونيو حافظت على الأمن القومى المصرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى مداخلة هاتفية لفضائية "EXTRA NEWS"، مساء اليوم، أن مصر تمكنت من مكافحة الإرهاب بجهودها الذاتية وسواعد أبنائها، ولم تستعين بموارد خارجية.
ولفتت الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الدولة المصرية التزمت بالسيادة الوطنية ووضعت ضمن أولوياتها محاربة الإرهاب.
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