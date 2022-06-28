عاجل- غلق كوبرى السيدة عائشة (تفاصيل ومواعيد)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال إصلاح طبقة الرصف بكوبرى السيدة عائشة بالقاهرة.





ويستلزم الأمر غلق الكوبرى للقادم من مجرى العيون اتجاه طريق صلاح سالم اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 6 صباح يوم غد الأربعاء. من جانبها تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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