غدا.. انطلاق الدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا المصرية-الجزائرية

جدة - نرمين السيد - تنطلق الدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا المصرية-الجزائرية للتعاون، غدا الأربعاء بالجزائر، بحضور رئيسى وزراء مصر والجزائر، وممثلى حكومتى البلدين، والقطاع الخاص.





كانت لجنة الخبراء المصريين والجزائريين الخاصة بهذه الدورة قد انعقدت، اعتبارا من أول أمس الأحد على مدار يومين، ثم انطلقت أعمال اللجنة التحضيرية على المستوى الوزارى، اليوم الثلاثاء برئاسة وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، ووزير الصناعة الجزائرى أحمد زغدار.

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، غدا الأربعاء إلى مطار هوارى بومدين الجزائرى الدولى، وسيكون فى استقباله رئيس الحكومة الجزائرى أيمن عبد الرحمن.

وعقب وصوله، سيتوجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إلى "مقام الشهيد"، بالجزائر العاصمة، لوضع إكليل من الزهور تكريما لأرواح الشهداء، ليجرى بعدها محادثات منفردة مع نظيره الجزائرى، وتتوسع، عقب ذلك، لتشمل أعضاء الحكومتين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم.

وبعد غد الخميس، سيفتتح رئيسا حكومتى البلدين منتدى رجال الأعمال المصرى الجزائرى.

وقبيل اختتام الزيارة، من المقرر أن يستقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون فى ذات اليوم رئيس الوزراء مصطفى مدبولى برفقة نظيره الجزائرى لإطلاعه على نتائج أعمال اللجنة المشتركة.

وتبحث اللجنة المصرية-الجزائرية الثامنة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين بهدف تعزيز الشراكة فى القطاعات الاستراتيجية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجارى من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى مستوى، تجسيدا للإرادة الراسخة لقيادتى الدولتين، وهو ما يعبّران عنه فى لقاءاتهما واتصالاتهما المنتظمة.

يذكر أن اللجنة الثامنة بين البلدين تنعقد لأول مرة، منذ انعقاد الدورة السابعة لها فى عام 2014، والتى تم خلالها التوقيع على 17 مذكرة تفاهم بين البلدين، شملت العديد من القطاعات.