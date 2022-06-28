انت الان تتابع تفاصيل خبر ننشر جداول امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707732/ننشر-جداول-امتحانات-الدور-الثاني-لجميع-صفوف-النقل-والشهادة-الإعدادية-بالجيزة

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الدور الثانى لجميع الصفوف والمراحل التعليمية للعام الدراسي 2022/2021.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل سوف تبدأ خلال الفترة من 17 حتى 21 يوليو المقبل لسنوات النقل الإبتدائي والإعدادي.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه سيتم إجراء امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو المقبل.

وفيما يتعلق بامتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنها ستعقد خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو المقبل.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه سيتم عقد امتحانات الدور الدور الثاني للتعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 17 يوليو حتى 1 أغسطس.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على مديري عموم الإدارات التعليمية إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأديه الامتحانات.

جداول المرحلة الابتدائية

- الصف الرابع الابتدائي ( صباحى – مسائى )

- الصف الخامس الابتدائي ( صباحى – مسائى )

- الصف السادس الابتدائى ( صباحى – مسائى )

جداول المرحلة الاعدادية

-الصف الأول الإعدادي ( صباحى – مسائى )

- الصف الثانى الإعدادي ( صباحى – مسائى )

-الصف الثالث الإعدادي ( صباحى ) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

جداول المرحلة الثانوى العام

- الصف الأول الثانوي .

- الصف الثانى الثانوى .

- جداول التعليم الفني بالإدارات التعليمية .

وأصدر أشرف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمر إدارى بتاريخ 27/6/2022، بإغلاق جميع صفحات المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، غلق جميع صفحات المدارس التابعة لكل إدارة تعليمية بالجيزة والاكتفاء بالصفحة الرسمية للعلاقات العامة والإعلام الخاصة بكل إدارة والتابعة مباشرة لمدير عام الإدارة ولا ينشر عليها إلا بتوجيهاته وتعليماته، وذلك بعد انتشار الكثير من الأخبار المغلوطة على صفحات المدارس، مما يثير البلبلة لدى أولياء الأمور.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على ضرورة الإلتزام بالتعليمات، مؤكدا على أنه من يخالف ذلك القرار سيعرض القائم على الصفحة للمساءلة القانونية.