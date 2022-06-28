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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707731/حسن-شاكوش-يعتذر-لصناع-أغنية-حاجة-مستخبية-اللي-ملحنها-أخ-ليا-ومقصدش-أغلط-متزعلوش

علق مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، على أزمته مع صناع أغنية حاجة مستخبية لحماقي، بسبب تصريحاته الأخيرة بسرقة لحنها من لحن تركي.

وقال حسن شاكوش في فيديو نشره عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام: هتكلم كلمتين على السريع، عمرو أديب كان بيقول بنت الجيران بتاعة حماقي فأنا كنت بقول له الأغنية بتاعتي ماليش دعوة بحماقي، هو فكر أننا سارقين بنت الجيران، فأنا كنت بوضح له الرؤية حاجة مستخبية هي اللي كانت عليها كلام واتقال أن لحنها تركي.

وتابع: مش قصدي أغلط في حد، ولا أغلط في حق حد وعمري ما غلطت في حد أنا في شغلي وماليش دعوة بحد في المجال، كلهم أصدقائي وربنا يرزق كل الناس واللي ملحن أغنية حاجة مستخبية مدين أخ ليا واتكلمت معاه كتير، وتحياتي لكل أسرة العمل مش بحب حد يزعل مني لو في سوء تفاهم بقول ما تزعلوش.

قدمت شركة "راديو النيل" المالكة لشركة "نجوم ريكوردز" المنتجة لأغنية "حاجة مستخبية" للفنان محمد حماقي بلاغاً بسرقة لحن الأغنية الأصلية، واستخدامه في المهرجان.

وقاموا بحذف المهرجان بعد تحقيقه حوالى 600 مليون مشاهدة، حتى يتم التحقيق في الأمر، وفي حالة بيان صحته سيتم حذفها نهائياً.

ونشر مدين عبر حسابه صورة لحذف أغنية "بنت الجيران"، على "يوتيوب"، وعلق قائلا، " الاخطوة الاولى أغنية بنت الجيران اتقفلت ولسه.. شكرا لشركة نجوم ريكوردز و شكرا لشركة أي ميديا

وأضاف مدين، "شاكوش تعمد الإساءة لى و لكل صناع الاغنية الشاعر محمد عاطف والموزع احمد ابراهيم و الفنان محمد حماقى مع العلم انه اعتذرلي بالفيديو اللي عملوه هو و عمر كمال و تدخل الفنان محمد حماقى للصفح عنه هو اللي خلاني ما اكملش فى اجرائاتى القانونية وقبلت ساعتها اعتذارهم وإلتمسنا عُذر الجهل بقانون الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والمُلحن والناشر ... بس المرة دي بعد تعمد اتهامى بالباطل والتدليس انا هاخد كل الإجراءت القانونية الرسمية ضده و مش هسيب حقي الأدبى والضرر الذى وقع عليا أمام كل من يجهل بالمعلومة والمساس بسُمعتى الفنية و تشويه صورتي كملحن اعماله تترجم للعالمية ومنهم تركيا للفنانة ايبرو ياشار و ترجمة الاغنية بشكل رسمي و بالاوراق الرسمية".