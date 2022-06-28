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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707729/وفد-التنسيقية-يشارك-في-ملتقى-الشباب-بين-تنمية-الوعي-ومواجهة-الشائعات

تحت شعار تصدوا معنا..

دوت الخليج

حضر الملتقي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وتحدثت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسة الثانية عن "آليات تنمية الوعي لدي الشباب"، التي ضمت كلآ من الدكتور عبدالمنعم سعيد، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم، والدكتور عمرو الورداني، والنائب مجدي ملك، والإعلامي نشأت الديهي.

وأكدت النائبة أميرة العادلي، أهمية الوعي وبدأت بسؤال مباشر للشباب الحاضرين عن "معني ومفهوم الجمهورية الجديدة ؟" لمعرفة اهمية الوعي وعلي أن يكون لدينا معرفة حقيقية للهوية المصرية.

وأضافت: "لدينا مشكلة في التعرف علي تاريخنا وترسيخ ثقافة ومفهوم الوعي عند الشباب، والتعرف علي المشروع الذي يتجسد في الجمهورية الجديدة، وهذا حلم ومشروع للدولة المصرية علي أن يكون في الإعلام الرأي والرأي الآخر، وأن يكون هناك تواصل في جميع المحافظات، ويكون الشباب سفراء رصد لجميع المشاكل لأننا لا يمكن أن نتكلم فقط لابد أن نستمع للشباب ".

ضم وفد التنسيقية من النواب: النائب محمود القط، النائبة أميرة العادلي، النائبة مي كرم، النائبة هادية حسني، النائب أحمد فوزي.

وفد "التنسيقية" يشارك في ملتقى "الشباب بين تنمية الوعي ومواجهة الشائعات "تحت شعار " تصدوا معنا"

وشارك عدد من أعضاء التنسيقية وهم : كريم عبد العاطي، مؤمن سيد، أحمد البشبيشي، محمد طه ماهر الفضالي، شيماء الأشقر وأحمد عمر.