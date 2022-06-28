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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707728/قرار-مهم-من-وزير-التعليم-بشأن-هؤلاء-العاملين-بالوزارة

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار وزاري بشأن تعديل بعض أحكامالقرار الوزاري رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٢، بشأن إعادة تعيين العامليين بالمدارس والإدارات التعليمية والمديريات التعليمية من الحاصلين علي مؤهل عال أثناء الخدمة.

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ونصت المادة الأولي، على أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٢ بالنص التالي " يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار بإتخاذ إجراءات إعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، ويصدر المحافظون، كل ما فيه يخصه القرارت التنفيذية اللازمة لإعادة التعيين، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القرار للعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بالمجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية، ولا تخضع للقانون رقم ١٥٥ لسنه ٢٠٠٧ وتعديلاته.

تعديل قانون التعليم قبل الإعلان عن مسابقة 30 ألف معلم

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مقترح كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن التعديل، أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والأخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم لخريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، وذلك من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:

_ حصر العجز والزيادة على مستوى المحافظة وتحديد التخصصات المطلوبة وأعدادها في ضوء الاحتياجات الفعلية، واعتمادها من السلطة المختصة.

_ موافقة وزارة المالية على التعاقد على الوظائف المطلوبة وتوفير الاعتمادات المالية لها

_ موافقة وزارة التربية والتعليم على التعاقد على الوظائف المطلوبة وإخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ويتم ترتيب من يتقدم لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للآتي:

_ الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة

_ الأعلى مؤهلا

_ الأعلى في درجات نتيجة الاختيار

_ الأقدم تخرجا

_ الأكبر سنا