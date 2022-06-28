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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707727/إمام-عاشور-يسجل-الهدف-الأول-للزمالك-في-مرمى-سيراميكا-كليوباترا

أحرز فريق نادي الزمالك التقدم في مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة، ضمن الجولة 23، من منافسات بطولة الدوري العام.

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وسجل للزمالك إمام عاشور في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

تشكيل الزمالك

وجاءت تشكيل نادي الزمالك، الذي أعلن عنه فيريرا في بداية المباراة، كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد طارق – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا"

أمامهما: أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – سيد عبد الله "نيمار"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: السيد عطية - محمد حسام "بيسو" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - يوسف أسامة نبيه - سيف جعفر - محمد أوناجم - عمر السعيد.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

فيما جاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا، والذي أعلن عنه المدير الفني للفريق، كابتن أحمد سامي، كالتالي: حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: علاء عطا - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل- كوامي بونسو - مصطفى ميسي

خط الهجوم : باسم مرسي - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - خالد صبحي - بلال السعيداني - صالح جمعة - وينفول كوبينا - محمد توني - إيفانز منساه - مروان عثمان - حمزة مجدي.

ويتصدر الزمالك ترتيب برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 22.