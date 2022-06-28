انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد موسى: 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ.. والإخوان ملعونين إلى يوم الدين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707726/أحمد-موسى-30-يونيو-أعظم-ثورة-في-التاريخ-والإخوان-ملعونين-إلى-يوم-الدين

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي نجح من خلالها الشعب المصري في إزالة جماعة الإخوان الإرهابية من حكم مصر، قائلا إنها أعظم ثورة في التاريخ، وأن مصر دفعت ثمن غالي من أجل إنجاح هذه الثورة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أن مصر تحولت عقب الثورة إلى دولة حقيقية، بعد أن كانت مصر على شاف انهيار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى دولة أمنة مطمئنة اقتصادها يحقق نمو واضح.

وتابع أن الإخوان كانوا يحاولون إرهاب المصريين بعد نجاح الثورة من خلال نشر الإرهابيين في كل مكان، ألا أن الشعب المصري تحمل تلك الفترة الصعبة في تاريخ مصر حتى تم القضاء على الإرهاب بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أحمد موسى: محمد مرسي لم يكن يفكر سوى في جماعة الإخوان

وأردف أن محمد مرسي لم يكن يفكر في مصر وإنما كان يفكر فقط في جماعة الإخوان وكيفية انتشارها في الدولة المصرية، موضحا أن محمد مرسي لم يحقق أي إنجاز في مصر خلال فترة حكمه، "حتى ملف الزبالة محققش فيه أي إنجاز، الإخوان دول ملعونين إلى يوم الدين".

وواصل أنه يتذكر كل أيام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والتي كانت تحاول إرهاب المواطنين، "كانوا بيزرعوا عبوات ناسفة في أبراج الكهرباء، دول عصابة، عاوزين إرهابيين يحكمونا، عاوزين عصابة تحكم مصر".

واستكمل أن الرئيس السيسي تحمل ما لا يتحمله بشر من أجل الشعب المصري، "السيسي وقف قدام الدنيا كلها عشان شعب مصر، أنسى ازاي الفترة دي حرام عليكم هما عملوا إيه للبلد دي كانت سنة سودا في تاريخ مصر".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أفشل مشروع الإخوان بالكامل، ولم يكن أي شخص يجرؤ على فعل ما أقدم عليه الرئيس السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي أنقذ المنطقة العربية بالكامل من الإخوان، "اللي عمله الرئيس مكنش علشان مصر بس بل بالكامل".

وأتم أن الإخوان إذا كانت استولت على مصر، لكانت انتشرت واستولت على كافة الدول العربية، لأن كان لهم انتشار كامل في الدول العربية في الفترة الأخيرة