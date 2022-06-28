إصابة 8 أشخاص في حريق محل إسفنج بالغربية

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - أصيب 8 أشخاص بحروق خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى، إثر نشوب حريق هائل في محل لبيع الأسنفج وسيارة ملاكي ودراجة نارية وسيارة محملة بألواح الأسفنج بسبب ماس كهربائي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

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وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في منطقة محلة البرج وتم الدفع بـ 4 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها.

دوت الخليج

وتبين أن الحريق نشب بعد ملامسة سيارة محملة بألواح الأسفنج لأسلاك الكهرباء وتفحمت السيارة بالكامل وامتدت النيران لمحل إسفنج وسيارتين ملاكي ودراجة نارية وواجهة أحد المنازل.

الحماية المدنية

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتعاملت معه، للسيطرة عليه، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إصابة مراقب بأزمة صدرية بإحدى الجان في طنطا

وفي سياق أخر تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله رئيس الغرفة والأمين العامة لنقابة المهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا، يفيد تعرض المعلم يحى السيد يحي مراقب بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة سعد الخبيرى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية لحالة إغماء.

وأضاف محمد عبد الله، أنه تم تكليف النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا برئاسة عبد المنعم العابد ، واللجنة النقابية بكفر الزيات ، بمتابعة الحالة وتقديم المساعدة اللازمة.

وأوضح رئيس غرفة العمليات، أنه تم نقل المعلم المصاب إلى المستشفى المنشاوي العام بكفر الزيات ،لتلقي الرعاية اللازمة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه أصيب بأزمة صدريه، وحالته الأن مستقرة .