«بيغسلوا غلة القمح»..مصرع شاب وزوجته غرقا بمياه النيل بالمنوفية

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707717/بيغسلوا-غلة-القمحمصرع-شاب-وزوجته-غرقا-بمياه-النيل-بالمنوفية

شهدت قرية مشيرف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، واقعة مأسوية، بعد مصرع شاب وزوجته غرقا في مياه النيل أثناء غسل محصول القمح.

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بداية الواقعة عندما تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بمصرع "ع. س.ع" 30 عام، يعمل محاسب بشركة في القاهرة، وزوجته،"و. ا. ا" 25 عام، أثناء غسل محصول القمح في في مياه النيل فرع دمياط المار بقرية مشيرف التابعة لمركز الباجور، وتم استخراج جثة الزوجة، بينما ما زالت قوات الإنقاذ النهري تواصل البحث عن جثة الزوج.

تحرير محضر

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها في البحث عن جثة الزوج.

العثور على جثمان طالب بعد 40 يوم من غرقه بمياه النيل

وفي محافظة بني سويف عثر أهالي قرية جزيرة المساعدة التابعة لمركز الواسطى اليوم الثلاثاء علي جثة الطالب يوسف مسعد والذي لقي مصرعه غرقاً خلال استحمامه في مياه نهر النيل امام معدية كفر الجزيرة بمركز ناصر، منذ قرابة أكثر من شهرين من الآن.

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بعثور الأهالي على جثة غريق في حالة تحلل طافية بمياه نهر النيل أمام قرية جزيرة المساعدة، ويشتبه أنها للطفل يوسف مسعد ابن قرية أشمنت بمركز ناصر الذي لقي مصرعه غرقاً منذ فترة.

النيابة العامة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث وتقرير الطبيب الشرعي.

وتبين من تقرير الطب الشرعي، وبعد مطابقة عينة الـ D NA تبين أن الجثة للطالب يوسف مسعد، وجار الإنتهاء من تصريح الدفن تمهيدا لتسليم جثته إلى ذويه لدفنه في مقابر العائلة.

تفاصيل الواقعة

وكان يوسف مسعد، البالغ من العمر 16 عامًا طالب في الصف الثالث الإعدادي قد لقي مصرعه غرقا، أثناء استحمامه بمياه نهر النيل أمام معدية قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، منذ يوم 24 من شهر أبريل الماضي ولم يُعثر على جثمانه حتى الآن.