انت الان تتابع تفاصيل خبر أسماء جلال: عمري ما حضنت أمي وطلبت أنزل أشوف ابويا في القبر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707713/أسماء-جلال-عمري-ما-حضنت-أمي-وطلبت-أنزل-أشوف-ابويا-في-القبر

تحدثت الفنانة أسماء جلال عن علاقتها بوالدتها ووالدها، كما أنها كشفت تفاصيل من طفولتها وذلك خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش.

دوت الخليج يرصد تصريحات أسماء جلال في لقائها مع أنس بوخش

علاقة أسماء جلال بوالدها ووالدتها

قالت أسماء جلال: "أمي خلتني أعيش وسط مجتمع مش شبهي، بينتقدوني ويلوموني طول الوقت.. هي دلوقتي محتاجة حضن وحب وحنان بس أنا عمري ما أخدت الحاجات دي منها، بس على الجانب التاني خدت كل حاجة حلوة من بابا وهي كانت بتقوله مدلعهاش هي مفيهاش حاجة مميزة وهتخرج عن طوعنا، فحسستني لحد دلوقتي أنه كتير عليا أني أتحب".

وعن وفاة والدها تابعت: طلبت أني أنزل أشوفه في القبر عشان مكنتش مصدقة أنه مات وقولت للدكتور ناخد قلب حد نحطهوله عشان يرجع يعيش.

طفولة أسماء جلال

وتطرقت إلى طفولتها فقالت:" إني أبقى طفلة صغيرة يتقالها ما تلبسيش شورت أو ما تلبسيش كذا عشان رجلك وحشة، أثر عليا لحد ما كنتش بحب رجلي، ومش بحب البس قصير، وبتكسف من شكل جسمي وكنت بحس إنهم عندهم حق".

أكدت الفنانة أسماء جلال تعاطفها مع أي بنت لا تمتلك الحرية داخل بيت أهلها للتعبير عن خوفها من شىء أو غضبها أو اعتراضها.

ونشرت أسماء عبر صفحتها الشخصية على موقع الإنستجرام عن طريق خاصية "الأستوري"، منشورا قالت فيه: "لو انتوا كبنات وستات نصيبكم انكم قاعدين في بيوت وسط ناس المفروض أنهم أهاليكم وستركم وأمانكم، ولأي سبب من الأسباب ليس لديكم الحرية، الكافية لتتكلموا بصراحة عن غضبكم بالشكل اللي يرضيكم وتعترضوا وتتكلموا بحرية عن خوفكم وإحساسكم بالرعب والامتعاض من أي شحص أو مكان أو موقف مؤذي ليكم وخطر على حياتكم، فأنا أسفة بجد لكل واجدة مستحملة ده أو مضطرة تستحمله".

وتابع المنشور: "بتمنى أن يجي اليوم وتتحرروا من السجون دي، لأن لا بيوت اللي بالمنظر ده أمان ليكم ولا الناس دي أمينة مشاعركم ولا يستأمنوا عليكم وعلى أمانكم".