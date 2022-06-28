مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 30 ألف معلم

يبحث العديد من المواطنين عن مسابقة التربية والتعليم حيث انه اعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعاقد مع 150 ألف معلم بواقع 30 ألف معلم لسد العجز الموجود داخل المدارس على مستوى الإدارات التعليمية في جميع المحافظات حيث ان وزارة التربية والتعليم حددت جدول الزمني للمسابقة وحددت الأولويات والاحتياجات سوف يتم التعاقد مع 150 ألف معلم بعقد مدته عامين دراسي وبعد ذلك يحصل المعلم على شهادة صلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلم كمعلم حيث يبدأ التقديم في المسابقة من يوم السبت الموافق 2 يوليو 2022 حتى يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 والتقديم يكون إلكتروني من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم

حددت وزارة التربية والتعليم عن المؤهلات المطلوبة في مسابقة 30 معلم المرحلة الأولى لسد العجز الموجود داخل المدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربية والمؤهلات المطلوبة في المسابقة هي كالتالي:

معلم مساعد رياض أطفال يجب أن يكون حاصل على كلية تربية رياض أطفال.

بالنسبة لمعلم الفصل يجب أن يكون خريجي أحد هذه الكليات وهي كلية التربية أو كلية التربية النوعية.

يجب على المتقدم أن يكون حاصل على تقدير عام جيد.

أما بالنسبة لكلية الآداب والدراسات الإسلامية و كلية التربية العامة أو الحاصلين على أي مؤهل تربوي آخر لا يجوز التقديم في المرحلة الأولى لأن المرحلة الأولى تستهدف 150 معلم فقط تستهدف أولويات الأحتياجات.

شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم

حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط لابد أن تنطبق علي المتقدم لشغل فرصة عمل من 30 ألف معلم على عدة الشروط ومنها: