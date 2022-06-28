ما هي آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم 2022 وطريقة التسجيل في مسابقة 30 الف معلم أعلنت وزارة التربية والتعليم على وجود عجز كبير في المعلمين في جميع المحافظات فلذلك بادرت وزارة التربية والتعليم بطرح مسابقة 30 ألف معلم لسد العجز الموجود داخل المدارس سواء كان في المدارس الحكومية الرسمية اللغات أو العربية سوف يتم توزيع المعلمين المقبولين على جميع المدارس التي يوجد بها العجز على حسب التخصصات المطلوبة فسوف يكون ميعاد المسابقة يبدأ من يوم السبت الموافق 2 يوليو 2022 حتى يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022.

الأوراق والمستندات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق والمستندات المطلوبة في التقديم لمسابقة 30 ألف معلم لسد العجز الكبير الموجود داخل المدارس الحكومية والأوراق المطلوبة هي كالتالي:

صحيفة حالة جنائية سارية( الفيش والتشبيه). يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية. أصل شهادة المؤهل الدراسي المتقدم. شهادة المؤهل الأعلى إن وجد. الدبلومة المهنية. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم لعام 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم على عدة شروط لابد أن تتوافر في المتقدم لشغل فرصة عمل من 30 ألف معلم على عدة الشروط ومنها:

يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.

أن يكون المتقدم ذو سيرة حسنة وسمعة طيبة.

أن يكون المتقدم لم يسبق الحكم عليه بأي عقوبة جنائية أو مخلة للشرف.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد.

يجب على المتقدم أن لا يكون تم فصله من الخدمة في الوقت السابق.

يجب على المتقدم اجتياز الامتحان الذي تعده وزاره التعليم حيث انه سوف يكون الكترونيا من خلال اجابات اون لاين

يجب على المتقدم اجتياز الكشف الطبي و أن يكون تحليل المخدرات سلبي.

يجب على المتقدم اجتياز جميع التدريبات الواجبة عليها.

يجب ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي او الدبلومه التربويه

تعرفنا في هذا المقال على اخر اخبار مسابقه التربيه والتعليم واهم الشروط التي يجب ان تتوافر في من يقدم على وظيفة ال30 معلم.