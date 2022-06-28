عمرو رضا يحصد ذهبية جديدة لمصر فى المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:26 مساءً - نجح المصارع المصري عمرو رضا في تحقيق ذهبية جديدة لبعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط في منافسات المصارعة الحرة.

وفاز عمرو رضا على منافسه التركي في ميدان ٧٤ كجم مصارعة حرة بنتيجة ١٢-١ ليحصد الذهبية ليرتفع رصيد مصر ل14 ميدالية بينهم 4 ميداليات ذهب و5 فضة و5 برونز .

و توج يحيى حافظ، بطل مصر فى المصارعة الحرة، بالميدالية الفضية وزن 65 كجم، بعد الخسارة أمام بطل ألبانيا بعدم التكافؤ 11-0 فى منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران بالجزائر.

ونجحت يمنى عياد فى التأهل إلى نصف نهائى منافسات الملاكمة وزن 54 كجم، بعد الفوز على بطلة إسبانيا، فى دورة ألعاب البحر المتوس المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.

وبهذا التأهل ضمنت يمنى عياد تحقيق أول ميدالية فى تاريخ الملاكمة النسائية المصرية، بعد الوصول لنصف النهائى، نظرا لتكريم الرباعى المتأهل بميداليات، حيث يحصل الثالث والرابع على البرونزية.