أخبار مصرية

اشتباه فى إصابة باهر المحمدى بارتجاج فى المخ خلال مباراة المحلة.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:26 مساءً - يخضع باهر المحمدى كابتن النادي الإسماعيلي في الوقت الحالي لأشعة مقطعية علي المخ بعد الاشتباه في إصابته بارتجاج في المخ، إثر سقوطه في مباراة غزل المحلة التي انتهت بالتعادل السلبي . 

 

ويخضع المحمدى حاليا بإحدى مستشفيات مدينة المحلة لفحوص طبية دقيقة برفقة مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي.

 

وتعادل الإسماعيلى خارج ملعبه أمام غزل المحلة سلبيا ليرفع رصيده إلى 20 نقطة فى المركز الخامس عشر بجدول الترتيب ومازال فى منطقة الخطر ، بينما رفع  المحلة رصيده إلى 26 نقطة فى المركز العاشر . 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا