البابا تواضروس يحتفل بعيد القديس موسى فى دير البراموس

جدة - نرمين السيد - طَيَّب قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم الثلاثاء، رفات القديس القوى الأنبا موسى بدير السيدة العذراء (البراموس) فى وادى النطرون.



جدة - نرمين السيد - طَيَّب قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم الثلاثاء، رفات القديس القوى الأنبا موسى بدير السيدة العذراء (البراموس) فى وادى النطرون. شارك فى تطييب الرفات عدد من أحبار الكنيسة، ويأتى ذلك فى إطار احتفال الكنيسة بتذكار استشهاد القديس القوى فى 24 بؤونة الذى يوافق الأول من يوليو كل عام.

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