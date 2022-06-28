جدة - نرمين السيد - بحث سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى، مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامى الجميل، آخر المستجدات فى البلاد بالإضافة إلى الاستحقاقات الدستورية المقبلة بما فى ذلك الانتخابات الرئاسية المرتقبة قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالى ميشال عون، فى 31 أكتوبر المقبل.





وتطرق اللقاء إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والتى تم تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتى بتشكيلها، حيث تناول اللقاء خطورة عدم وجود حكومة قبل الانتخابات الرئاسية. وأكد الجميل أن ما وصفه بتضييع الوقت فى هذه الظروف الخطيرة التى تمر فيها البلاد يعتبر قاتلاً للبنانيين الذين يعانون على أكثر من صعيد، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة فى أقرب وقت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بلبنان يبحث مع رئيس حزب الكتائب الاستحقاقات الدستورية المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.