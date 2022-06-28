عاجل.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى: - الدكتور محمود فاروق عبدالحميد سليم، نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. - الدكتور سعد لؤى الدين نصرت منصور، نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب. - الدكتورة أمل محمد يوسف السيد، عميدًا لكلية علاج طبيعى جامعة القاهرة. - الدكتور محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنصورة. - الدكتور وليد محمد رضا السيد مصطفى، عميدًا لكلية الحقوق جامعة المنصورة. - الدكتور حاتم محمد سيد أحمد، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية. - الدكتورة صفاء أحمد محمد محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم. - الدكتورة أحمد حسنى إبراهيم أحمد، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم.

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