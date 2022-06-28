محيى الدين: إفريقيا تحتاج سنويا 7.4 مليار دولار للتعامل مع التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود محيى الدين، اليوم الثلاثاء، فى قمة الاستثمار فى المناخ ضمن فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخى.

وقال محيى الدين إن العالم يواجه تحديات كبيرة للتحول إلى الطاقة النظيفة.. مشددا على أنه رغم الترويج لاستخدام الغاز الطبيعى بوصفه "وقود انتقالى"، إلا أنه من الضرورى عدم التباطؤ فى التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار فيها على النحو المنشود.

وأفاد محيى الدين بأن تراجع معدلات النمو الاقتصادى منذ عام 2018 أظهر حجم التحديات التى تواجهها دول العالم للحفاظ على قدرتها على تحمل تكاليف الطاقة فى مسعاها نحو تنفيذ التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، موضحاً أنه على الرغم من الرقم القياسى المسجل خلال عام 2021 لاستخدام الطاقة المتجددة، بعد أن تمت إضافة نحو 290 جيجاوات لسوق الطاقة العالمى باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن هذا الرقم يبقى بعيداً كل البعد عن توليد 960 جيجاوات سنوياً بحلول عام 2030 باستخدام الطاقة المتجددة.

وتحدث محيى الدين عن الوضع فى إفريقيا قائلاً: إن القارة تواجه تحدياً ضخماً لتحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تعمل دول القارة على محاولة تضييق فجوة الحصول على الطاقة الكهربائية من خلال استخدام مصادر طاقة متنوعة، وذلك بهدف توفير الطاقة الكهربائية لنحو 600 مليون إفريقى يفتقرون لها من أصل 1.2 مليار نسمة هو عدد سكان القارة.

ونوه محيى الدين الى إنفاق دول القارة نحو 5% من إجمالى الناتج المحلى لها على إجراءات كل من التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، فى الوقت الذى تحتاج فيه عشرات المليارات من الدولارات سنوياً حتى تتمكن فقط من التكيف مع التغير المناخى بحلول عام 2050.

وبحسب رائد المناخ، تقدر الدول الإفريقية احتياجها لنحو 7.4 مليار دولار سنوياً للتعامل مع ظاهرة التغير المناخى، إلى جانب احتياجها لنحو تريليونى دولار لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، فضلاً عن حاجتها لنحو 1.2 تريليون دولار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح محيى الدين أنه إذا كانت إفريقيا مسئولة عن نحو 3% فقط من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم يجب عليها تحمل 3% فقط من تكلفة إجراءات التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحرارى، إلا أن ما يحدث غير ذلك تماماً، حيث تقوم دول القارة وغيرها من الدول متوسطة ومحدودة الدخل حول العالم بالاقتراض بصورة كبيرة من أجل تنفيذ إجراءات مواجهة التغير المناخى حتى أن هذه الدول بلغت الحدود القصوى للديون.

وقال محيى الدين إن تمويل العمل المناخى يبقى عالقاً بين الدول النامية والمتقدمة والخلاف حول أى منها من يجب أن يتحمل هذه التكلفة، مشيراً فى هذا السياق إلى أن الدول المتقدمة لم تف حتى الآن بتعهداتها فى مؤتمر كوبنهاجن عام 2009 بشأن تمويل العمل المناخى فى الدول الأكثر تضرراً بقيمة 100 مليار دولار سنوياً.

وأضاف أن تمويل إجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخى مازال بعيداً تماماً عن الحجم المستهدف، لافتاً إلى أنه إذا كانت إجراءات التخفيف تتقدم قليلاً بفضل مشاركة القطاع الخاص، فإن إجراءات التكيف التى تطلب دوراً أكبر من قبل القطاع العام وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تظل دون المستوى المأمول.

وأفاد محيى الدين بأنه على الرغم من أن اتفاقية باريس تستهدف تحقيق التوازن بين تمويل إجراءات التكيف والتخفيف، إلا أن إجراءات التكيف تتمتع بما لا يزيد عن 20% فقط من تمويل العمل المناخى.

ودعا محيى الدين الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية إلى زيادة التمويل الخاص وكذلك التمويل بشروط ميسرة لإجراءات التكيف المناخى، كما دعا إلى زيادة التركيز على الاستثمار فى تكنولوجيات التكيف بشكل متساوٍ مع تكنولوجيات التخفيف من آثار التغير المناخى.

كما طالب رائد المناخ حكومات الدول النامية بضرورة التوسع فى عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص فى العمل المناخى بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ومن ثم تقليص حجم مخاطر التغير المناخى فى هذه الدول.