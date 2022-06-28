تفاصيل النسخة الثانية لمعرض الأبد هو الآن (صور)

جدة - نرمين السيد - أقيم اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية الدولية من معرض "الأبد هو الآن" Forever is Now الدولى، والذى سيقام للعام الثانى على التوالى فى منطقة هضبة الأهرامات، فى الفترة من 27 أكتوبر إلى 30 نوفمبر القادم، وهو أول معرض فنى دولى تم إقامته منذ 4500 عاما فى منطقة الأهرامات بالجيزة.





وأقيم المؤتمر تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية واللجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو، وهيئة تنشيط السياحة يقام يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو. وحضر المؤتمر كل من: نادين عبد الغفار، سيد العبسى أمين مساعد اللجنة الوطنية باليونسكو، الدكتور شريف صلاح السيد أخصائى برنامج الثقافة باللجنة الوطنية لليونسكو، السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والاثار لقطاع مكتب الوزير وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لتنشيط السياحة.



وتم الإعلان عن الفنانين المشاركين حتى الآن بالمعرض، والدول التى يتم التواصل معها خلال الفترة القادمة، والهدف من المعرض هذا العام، وسبب إقامته للعام الثانى بمنطقة هضبة الأهرامات، والإعلان أن الطبعة الثانية من المعرض الدولى "الأبد هو الآن" ستأتى تكريمًا للبيئة والجمهور والمستقبل.

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