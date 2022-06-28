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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /707721/أحمد-موسى-الإخوان-كانوا-بيخططوا-لإقالة-السيسي-لو-30-يونيو-فشلت

قال الإعلامي أحمد موسى، عن أنه كان أول من كشف خطة مكتب الإرشاد الإخواني قبل ثورة 30 يونيو من أجل القضاء على الثورة، موضحا أنه كان دائما ضد الإخوان المسلمين، سواء قبل توليهم الحكم أو بعد توليهم أو عقب رحيلهم أيضا.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أن مكتب الإرشاد الإخواني كان يخطط بتصعيد هام تجاه القضاة من خلال مشروع جديد يجهزون له، إلى جانب إقالة حكومة هشام قنديل بالكامل منهم وزير الدفاع الرئيس السيسي وقتها، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية من أجل التخلص منهم، كما أنه سيقوم بتعيين وزير عدل جديد.

وأشار إلى أن الإخوان كانوا يخططون للتخلص من 3500 قاضي من خلال قانون السلطة القضائية الذي يجهزون له، وتعيين قاضي تابع للإخوان كرئيس المحكمة الدستورية، "محمد مرسي ومكتب الإرشاد كان يرغب في أخونة كافة المناصب القضائية في السلطات المختلفة".

أحمد موسى: ثورة 30 يونيو أحرجت مكتب الإرشاد وأفشلت خطتهم

وتابع أن مكتب الإرشاد كان يخطط لتغييرات جذرية في الإعلام والإعلاميين، في حالة فشل ثورة 30 يونيو، ألا أن الثورة اكتملت ونجحت وأحرجتهم، “لو 30 يونيو منجحتش لقدر الله مكنتش البلد بقت بتاعتنا، لأن الإخوان كانوا هيأخونوا كل شيء”.

وهنأ "موسى" الشعب المصري بمنافسة ذكرى 30 يونيو، "والله أجمل أيام في حياة الشعب المصري لما شيلنا الإخوان من الحكم، كان عام أسود على المصريين".