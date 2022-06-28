الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام سيراميكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:29 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد طارق – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: عبد الله جمعة – سيد عبد الله"نيمار" – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و محمد حسام "بيسو" وإسلام جابر و محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأيمن حفني ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

ويحتل الزمالك ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 15 لقاء وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 23 هدفا، وفى المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباريات وخسر فى 6 مباريات وأحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.