سقوط مخيف لـ باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي.. ونقله إلى المستشفى بعد تعرضه للإغماء "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:29 مساءً - تعرض باهر المحمدى، لاعب فريق الإسماعيلى، للإغماء عقب اقتحام الملعب وذلك بسبب إصابة قوية تعرض لها أمام غزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده كلا من:

في حراسة المرمى عمرو شعبان.

في خط الفاع مصطفى العش، محمد بازوكا، خالد سامى، هانى عادل.

فى خط الوسط حميد ماو، باولن فوافى، أحمد الندرى، خالد الأخميمى.

في الهجوم عبده يحيى، مالك توريه.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل كلا من:

فى حارس مرمى عمر رضوان.

فى ‏خط الدفاع محمد دسوقي وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي.

في خط الوسط عمر الوحش ومحمد بيومي وأحمد مصطفى وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي.

‏في خط الهجوم محمد الشامي.