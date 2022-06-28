الرئيس السيسي يعزي عاهل الأردن هاتفيًا في ضحايا حادث ميناء العقبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:28 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازى مصر، حكومةً وشعباً، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بميناء العقبة أمس؛ داعيا الله أن يسكن جميع الضحايا فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأعرب جلالة الملك عن الشكر والتقدير للمشاعر الأخوية الصادقة من قبل السيد الرئيس، مؤكداً على العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.