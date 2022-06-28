مدبولى يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، ضمن ترتيبات تنظيم مؤتمر المناخ COP27، بحضور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واستشاريى تلك المشروعات.





وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجارية فى مدينة شرم الشيخ، استعداداً لاستقبال حدث دولى مهم هو مؤتمر المناخ COP27، لافتا إلى أن مصر لديها القدرة دوما على التنظيم الجيد لهذه الأحداث العالمية.

وعرض محافظ جنوب سيناء موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، وأهمها: الحديقة المركزية بالمدينة، التى تشهد ضمن نطاقها أيضاً تنفيذ المبنى التجارى، ومجمع البنوك، والمقرر الانتهاء منها فى سبتمبر المقبل، وكذا إنشاء مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وتأثيثه، ومقرر اتمامه فى أغسطس المقبل، وكذلك تنفيذ شبكة الطرق بقطاع السفارى، والمقرر اتمامها فى أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تطوير مضمار الهجن، بتنفيذ القرية التراثية، والوحدة البيطرية، وأماكن ايواء الهجن، ومنصة مضمار الهجن، ومقرر الانتهاء منها جميعاً قبل سبتمبر 2022.

كما استعرض المحافظ موقف تنفيذ المرحلة الأولى من الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، لافتأً إلى أنه من المقرر الانتهاء منها فى يوليو المقبل، حيث تم الانتهاء من تركيب "الهوية" على السيارات العاملة بالمدينة، وجار تركيب الشاشات، وتناول أيضاً موقف توسعة مطار شرم الشيخ، الذى من المقرر اتمامه قريبا.

كما أوضح خالد فودة أنه تم تسليم 3 قطع أراض لتنفيذ 3 محطات طاقة شمسية، من المقرر الانتهاء منها فى أغسطس 2022، بالإضافة إلى محطة تنفذها حالياً شركة جلوبال للطاقة بقطاع نبق السياحى، والمحطة الموجودة بالفعل لشركة شنايدر، ليصبح إجمالى محطات الطاقة الشمسية بالمدينة 5 محطات.

كما عرض محافظ جنوب سيناء موقف استعدادات الفنادق بمدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ، موضحاً أن هناك 77 فندقاً بالمدينة حائزاً على النجمة الخضراء، و70% من فنادق المدينة تتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يجرى التعاقد لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، ومخارج شحن السيارات الكهربائية بها.

وأضاف خالد فودة أنه فيما يتعلق بموقف تنفيذ محطات شحن السيارات بالكهرباء، فسيتم الانتهاء منها فى سبتمبر المقبل، حيث يتم حالياً تزويد جميع محطات الوقود بالمدينة بوحدات شحن السيارات الكهربائية، بعدد 12 محطة، كما يتم تزويد مواقف السيارات والأتوبيسات العاملة بالمدينة بمحطات شحن السيارات الكهربائية.

من جانبهم عرض استشاريو المشروعات، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية، حيث تم تناول موقف تطوير ميدان السلام وميادين المدينة وأعمال الموقع العام للشوارع والجزيرة الوسطى وجانبى الطريق، وتنفيذ الممشى السياحى العالمى "بالسلام بوليفارد" بطول 6 كم، كما تم التطرق لمشروعات قطاع المياه والصرف الصحى بالمدينة، والإشارة إلى أنه يتم تنفيذ الخط الناقل الاستراتيجى بطول 17 كم، وكذا رفع كفاءة محطات التحلية القائمة، وأيضاً رفع كفاءة محطة برك الأكسدة القائمة، فضلأً عن نقل المرافق المتعارضة مع المحاور الجديدة بالمدينة، واستكمال المرحلة الثانية لمحطة المعالجة.

كما تم تناول موقف تنفيذ منظومة الحلول الرقمية والدفع الالكترونى فيما يتعلق بالمواقف الذكية، والتاكسى الذكى، والدراجات التشاركية، ومنظومة الدفع والتحصيل الالكترونى المؤمن، وكذا استعراض عدد من المشروعات الجارى التجهيز للبدء فى تنفيذها والانتهاء منها فى آخر سبتمبر 2022، وتضم منظومة النظافة ونقل وتجميع القمامة، ومبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.