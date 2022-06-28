عاجل.. رئيس الوزراء يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، القرار رقم 2375 لسنة 2022، جاء فى مادته الأولى، تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بـ3 دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية سواء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخرى.





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