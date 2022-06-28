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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:55 مساءً - محمد السيد - /707706/سكرتير-نقابة-المهن-الموسيقية-عن-استقالة-هاني-شاكر-هننتظر-يهدى-لبعد-العيد

عُقد اجتماع طاريء جمع كل أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اليوم الثلاثاء، للنظر في استقالة الفنان هاني شاكر.

دوت الخليج يرصد موقف مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية من استقالة هاني شاكر

اجتماع طارئ لاعضاء مجلس نقابة الموسيقين

وقال رمضان خلال الاجتماع: مش عايزين نسبق الأحداث خلينا نأجل الموضوع لبعد العيد، لحد ما هاني شاكر يهدى ويرتاح ولينا كلام معاه.

رفض استقالة هاني شاكر

أعلن الاتحاد العام للنقابات الفنية رفض استقالة الفنان هاني شاكر، ودعمه بكل الصور، إثر الأحداث المتتالية التي تجرى منذ أمس، نتيجة تداعيات المؤتمر الصحفي الذي نظمته النقابة، وشهد عددا من الأحداث التي انتهت بتقديمه استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية.

وأصدر بيانا قبل قليل، ردا على ما حدث أمس، في المؤتمر الذي عقد لاعتذار حسن شاكوش لسعيد الأرتيست، وشعبة الإيقاع، عما بدر منه في السابق بحضور هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

بيان الاتحاد العام للنقابات الفنية وقال البيان: «تابع الاتحاد العام للنقابات الفنية ما حدث أمس، من أحداث مؤسفة، لا تليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية، التي كانت تضم روادا من المبدعين الكبار، من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وغيرهما من المبدعين في المهن الموسيقية، التي أثرت في وجدان الشعوب العربية، بل وامتد أثرها إلى العالم، وإزاء ما حدث، لن يقف الاتحاد مراقبا للمشهد المؤسف، دون أن يقوم بدوره في اتخاذ عدد من القرارات، وفقاً لمواد القانون رقم 35 لسنة 1978».

وقرر الاتحاد الآتي:

أولا: تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب في هذه الأحداث المؤسفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمجازاة المتسبب.

ثانيا: يرفض الاتحاد العام للنقابات الفنية الممثل لجموع فناني مصر، استقالة الفنان الكبير هاني شاكر، ويدعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة، به كفنان كبير استطاع أن يتخذ لنفسه مكانة مرموقة، من بين المبدعين في مجال الغناء، ونقيب شهدت النقابة في عهده تطورا ملحوظا، ليس على مستوى أعضاء الجمعية العمومية، بل والمجتمع بأسره.