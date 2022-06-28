انت الان تتابع تفاصيل خبر محامي نيرة أشرف: شبهت القاتل بالدواعش الإرهابيين خلال مرافعتي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:55 مساءً - محمد السيد - /707715/محامي-نيرة-أشرف-شبهت-القاتل-بالدواعش-الإرهابيين-خلال-مرافعتي

وجه خالد عبد الرحمن، عضو هيئة الدفاع عن نيرة أشرف، الشكر للقضاء المصري وللنائب العام على سرعة الحكم في القضية من أجل تحقيق العدالة الناجزة للدولة المصرية في هذه القضية التي تمس مصر كلها وليس أهل نيرة فقط.

وقال "عبد الرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، إن هذا الحكم سيكون رادعًا لأي شخص يحاول تكرار مثل هذا الفعل مجددا، موضحا أنه طالب خلال المرافعة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بالإعدام شنقا، كما أنه شبه القاتل بالدواعش الإرهابيين الذين يتسمون بالخيانة والخسة دائما.

وتابع أن عزاء نيرة أشرف سيكون عقب جلسة النطق بالحكم مباشرة بالإعدام شنقا، "سنتجه مباشرة عقب الحكم يوم 6 من الشهر المقبل إلى قبر نيرة من أجل أن نأخذ العزاء، نيرة هترتاح في قبرها دلوقتي".

محامي نيرة أشرف: المتهم كان “بيمثل” قدام النيابة وصوته الحقيقي ظهر في المحكمة

وواصل أن جميع الناس من كافة الدول العربية سيشاركون أهالي نيرة في العزاء يوم 6 من الشهر القادم بعد إعلان الحكم على نيرة أشرف.

وأوضح أنه خلال مرافعته أثبت التناقض في أقواله ما بين الأقوال في النيابة وأمام المحكمة، موضحا أن نبرة صوته خلال تواجده في المحكمة كانت الحقيقية، "أنا وريت المحكمة صوت القاتل الحقيقي وليس الصوت التمثيلي اللي أدى به أمام النيابة".