كاريكاتير دوت الخليج يرصد رسائل قاضي محاكمة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف قبل النطق بالحكم

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:55 مساءً - محمد السيد - /707714/كاريكاتير-تحيا-مصر-يرصد-رسائل-قاضي-محاكمة-المتهم-بقتل-الطالبة-نيرة-أشرف-قبل-النطق-بالحكم

رصد كاريكاتير موقع دوت الخليج رسائل محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين مري، للمجتمع قبل الحكم في قضية المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، والتي قررت خلالها المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وعبر عن ذلك الفنان محمد عبد اللطيف، مسئول الكاريكاتير بموقع دوت الخليج، بصورة للقاضي وهو يمسك "بحبل المشنقة" بيد، وفي اليد الأخرى رسالة موجه للمجتمع يقول فيها: «إن الحب ريح من الجنة وليس وهجًا من الجحيم».

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