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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:55 مساءً - محمد السيد - /707712/محامي-نيرة-أشرف-الرئيس-السيسي-أرسل-كاميرا-خاصة-لمتابعة-القضية-بنفسه

أشاد خالد عبد الرحمن، عضو هيئة الدفاع عن نيرة أشرف، بالقضاء المصري وسرعة الحكم في القضية، قائلا إن ما حدث هو حلم بالنسبة له، حيث أن يتم الحكم في القضية بهذه السرعة من أجل الحصول على العدالة الناجزة لكل الشعب المصري وليس لنيرة فقط.

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، "إحنا لو كنا بنحلم وقلنا القضية هيتحكم فيها بالسرعة دي كانت هتبقى حلم وهمي، ولكن ما حدث اليوم هو تحقيق للعدالة الناجزة في مصر".

محامي نيرة أشرف: قضية الطالبة قضية 100 مليون مصري وليس نيرة وأهلها فقط

ووجه عضو هيئة الدفاع عن نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة، الشكر للنائب العام العام على سرعة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، كما شكر وزير العدل للإنجاز في سرعة القضية، وأيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أرسل كاميرا مخصوص من الرئاسة لمتابعة المحاكمة على الهواء مباشرة، وهذا حدث لم يحدث في أي قضية في الدفاع المصري.

وأوضح أن قضية نيرة اشرف هي قضية 100 مليون مصري، وكان لابد من العدالة الناجزة، وأن يكون الحكم رادع للجميع، مشيدًا بكلمة قاضي المحكمة قائلا إنها كلمة تُكتب في التاريخ، موضحا أن كل الجهات المعنية والسيادية والقضائية كانت تباشر القضية بمنتهى الجدية.

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