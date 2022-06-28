انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد موسى عن الحكم على قاتل نيرة أشرف: من أسرع الأحكام في تاريخ القضاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:55 مساءً - محمد السيد - /707709/أحمد-موسى-عن-الحكم-على-قاتل-نيرة-أشرف-من-أسرع-الأحكام-في-تاريخ-القضاء

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالقضاء المصري وإسراعه في الإعلان بالحكم على قاتل نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة، في القضية التي أثارت غضب الكثير من المصريين خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حيث تعد واحدة من القضايا التي هزت مصر بالكامل.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج إن المحكمة أعلن اليوم بتحويل أوراق قاتل نيرة أشرف والذي يُدعى محمد عادل إلى فضيلة المفتي، وسيتم الحكم في القضية خلال 6 أيام فقط، وهذا أمر يجب الشكر عليه من قبل المحكمة التي وفرت وحققت العدالة الناجزة في قضية هزت الشعب المصري كله.

وتابع أن هذا الحكم يعد واحد من أسرع الأحكام في تاريخ القضاء، حيث إنه لم ير حكم سريع مثل هذا الحكم، موجها التحية والشكر للقضاء المصري وللقاضي بهاء الدين في تحقيقه العدالة الناجزة في قضية نيرة أشرف خاصة أن القضية كانت واضحة للجميع.

وطالب أحمد موسى وزير العدل المستشار عمر مروان بضرورة تواجد الإعلام في جلسة النطق بالحكم، من أجل نقل الأمر للمصريين بالكامل، ويرى المصريين حقهم من هذا القاتل، “حق نيرة وحق الشعب المصري لازم يظهر للجميع”.

وقررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، إحالة أوارق المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة أمام أسوار الجامعة، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وشهدت محكمة جنايات المنصورة، تشديدات أمنية مشددة، أمام محكمة جنايات المنصورة، لتأمين ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.