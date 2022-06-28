مجلس إدارة اتحاد الكرة يعقد اجتماعا غدا لإعلان المدير الفنى للمنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:31 مساءً - يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام أجتماع غدا الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الاتحاد في الجبلاية وسيتم أعلان عن العديد من القضايا الشائكة واصدار القرارات عقب الانتهاء من الاجتماع .

وياتى الاجتماع لمناقشة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها حسم المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلفاً لإيهاب جلال الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية.

ومن جانب أخر يصل غدا الأربعاء الانجليزي كلاتنبرج الي القاهرة للتفاوض مع مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن تولى مهمة الإشراف على تطوير منظومة التحكيم في مصر.

وحصلت "صوت الأمة " على السيرة الذاتية التي تلقاها اتحاد الكرة، للإنجليزي مارك كلاتنبرج الحكم الدولي السابق، والمرشح لتطوير التحكيم في الدوري المصري بداية من الموسم المقبل.

وتتضمن السيرة الذاتية العديد من الخبرات التي يتمتع بها الحكم الإنجليزي السابق سواء في مسيرته التحكيمية أو عمله الإداري حينما ترأس لجنة الحكام سابقا بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأجرى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، مفاوضات الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، من أجل التواجد في منظومة التحكيم، خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير الحكام.

وجاءت أبرز ما تضمنته السيرة الذاتية للحكم الإنجليزي السابق كالتالي:

من مواليد 13 مارس 1973

بدأ مسيرته التحكيمية في 1994

اعتزل التحكيم في سنة 2019

نهائي دوري أبطال أوروبا 2016، ونهائي يورو 2016

أدار أكثر من 250 مباراة في الدوري الإنجليزي

أدار أكثر من 50 مباراة في دوري أبطال أوروبا

أدار 10 مباريات في تصفيات كأس العالم

أدار أكثر من 20 مباراة في تصفيات أمم أوروبا

كان في القائمة القصيرة المرشحة لكأس العالم 2014 و2018

بعد اعتزاله التحكيم تولى رئاسة لجنة الحكام في السعودية