جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع أخيه الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حسبما صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.





وأعرب الرئيس السيسى عن خالص تعازى مصر، حكومة وشعبا، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بميناء العقبة أمس؛ داعيا الله أن يسكن جميع الضحايا فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل. وأعرب الملك عبدالله الثانى عن الشكر والتقدير للمشاعر الأخوية الصادقة من قبل الرئيس السيسى، مؤكداً على العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس السيسى يعزى ملك الأردن فى ضحايا حادث العقبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.