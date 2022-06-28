الرى تزيل 4 عائمات مخالفة فى الكيت كات والعجوزة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى إزالة أربع عائمات مخالفة على نهر النيل، اليوم الثلاثاء بمنطقتى الكيت كات والعجوزة، ليصل إجمالى عدد العائمات المخالفة التى تمت إزالتها اليوم وأمس إلى 15 عائمة.





وذكرت وزارة الرى -فى بيان- أن الإزالة تأتى فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، واستكمالا لأعمال اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، وعضوية كافة الجهات ذات الصلة لإزالة العائمات السكنية الراسية بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى.

وقال وزير الموادر المائية والرى إنه سبق توجيه إنذارات لهذه العائمات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الإزالات بتأمين كامل من قوات الشرطة، وبالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية، وموضحا أن أعمال إزالة العائمات المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى ستتواصل خلال الأيام القادمة.

وأضاف أنه كان من المقرر إزالة 15 عائمة مخالفة اليوم الثلاثاء، بمنطقتى العجوزة والكيت كات بالبر الغربى لنهر النيل بمحافظة الجيزة، إلا أن أصحاب العائمات المخالفة أزالوا 11 عائمة بشكل طوعى أمس الإثنين، بينما أزالت الأجهزة المعنية العائمات الأربع المتبقية اليوم.

وأكد وزير الرى أن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل ومختلف المجارى المائية، بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.