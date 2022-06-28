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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707705/نصائح-وأدعية-من-الشيخ-خالد-الجندى-لطلاب-الثانوية-العامة-فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أولادنا في فترة الامتحانات في لحظة كفاح وجهاد، ونتمنى أن كل القنوات والجرائد والمحطات تصمت لمدة شهر حتى يجتاز أولادنا هذه المرحلة على خير.

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وأضاف الجندئ، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc" اليوم الثلاثاء: "أيامنا كانت أفضل من أيام أولادنا بكثير، لأننا لم يكن لدينا أي معوقات، ومكانش عندنا نت، ولا كافيهات وشيش مرمية وكازينوهات ولا عندنا شاليهات ولا نعرف مصايف، فكنا في حالة هدوء نوعي، نستطيع المذاكرة دون وجود أي نوع من أنواع الفتن والمشاكل، لكن اليوم "هذه انتحرت وهذا قتل وهذا سجن"، وهي أمور كثيرة على أولادنا".

وتابع: "عندنا 4 مصايب بتحصل لولادنا وإنتو مش واخدين بالكم منها، فالامتحان محنة، والأمر الثاني الحر الشديد، والأمر الثالث فطلاب الثانوية العامة في فترة المراهقة، والأمر الرابع السوشيال ميديا، وما أدراك ما السوشيال ميديا".

نصائح وأدعية من الشيخ خالد الجندى لطلاب الثانوية العامة

واستكمل: "الله يكون في عون أولادنا، هما محتاجين عزيمة ودعم، وأن تبتسموا في وجوههم لمدة شهر مهما كانت معاناتك.. لازم ولادك يشوفوك مبتسم مهما كانت معاناتك، فأجلوا خلافتكم ومشاكلكم وخناقاتكم وأعصابكم التلفانة، فهم ضعفاء في حاجة لمن يقويهم، وعجزة في حاجة لمن يعزهم، أدوا إليهم الرسالة كما أداها إلينا أبوينا من قبل"