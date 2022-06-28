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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707708/الرئيس-السيسي-يعزي-ملك-الأردن-في-ضحايا-حادث-ميناء-العقبة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازى مصر، حكومةً وشعباً، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بميناء العقبة أمس؛ داعيا الله أن يسكن جميع الضحايا فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأعرب الملك عن الشكر والتقدير للمشاعر الأخوية الصادقة من قبل السيد الرئيس، مؤكداً على العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أجرى مساء أمس، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، أعرب خلاله عن خالص التعازي في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة.

دوت الخليج

وأكد رئيس الوزراء على تضامن مصر مع الأردن حكومة وشعباً في هذا المصاب الأليم، معرباً عن عميق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وكشف فيصل الشبول، وزير الإعلام الأردني والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، عن تفاصيل حادث تسرب الغاز الذي وقع في ميناء العقبة الأردنية، وهو ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصة في ظل وقوع ضحايا كثيرين نتيجة هذا الحادث.

وقال "الشبول"، خلال مداخلة هاتفية، مساء أمس، مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، إن حادث تسرب الغاز وقع عصر اليوم الأثنين وذلك بعد انفجار رافعة كانت تحمل خزان يحتوي على غاز الكلورين، وهو ما تسبب في وفاة 19 شخص وإصابة 230 فرد.

وأضاف وزير الإعلام الأردني، أنه جرى إزالة آثار الانفجار من منطقة الحادث في منطقة ميناء الحاويات بالعقبة، لافتًا إلى أن حركة الرياح في اتجاه البحر ساعدت في تقليل عدد الإصابات من هذا الحادث.

وزير الإعلام الأردني: تم تحريك طائرتان عسكريتان من العاصمة عمان من أجل السيطرة على هذا الحادث

وأشار إلى أنه تم تحريك طائرتان عسكريتان من العاصمة عمان من أجل السيطرة على هذا الحادث، فضلا عن عمل قوات الحماية المدنية، وتشكيل قوافل طبية إلى جانب العمل على فتح كافة المستشفيات العسكرية والمدنية، موضحا أن كل تلك الإجراءات ساعدت في احتواء الحادث بشكل كبير.

وأوضح وزير الإعلام الأردني أن القطاع الصحي نجح بمجهوداته الكبيرة في استيعاب الحادث والمصابين، موضحا أنه تم تعقيم ميناء العقبة، وأصبحت المنطقة خالية تماما من الغاز السام، كما أنه تم إيقاف العمل بميناء الحاويات، ومناشدة المواطنين بالابتعاد عن المنطقة بمسافة 5 كيلومترات من أجل الحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أن الميناء سيعود للعمل من جديد خلال أيام بعد عملية التطهير.