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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707707/نقيب-الزراعيين-مصر-الأولى-أفريقيا-والرابعة-عالميا-في-الاستزراع-السمكي

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن قطاع الزراعة شهد تطورًا كبيرًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء من ناحية الزراعة أو الثروة السمكية، أو الإنتاج الحيواني والداجني أيضا.

وأضاف "خليفة"، خلال حوار خاص مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، وينقلها دوت الخليج، أن مصر أصبح الدولة الرابعة على مستوى العالم في الاستزراع السمكي حاليا بعدما كان إنتاجها من الأسماك عام 2014 800 ألف طن فقط ويتم استيراد 400 ألف طن، أصبحت الأولى أفريقيا والرابعة على مستوى العالم في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها شبه اكتفاء ذاتي من الأسماك فضلا عن تصدير عدد من الأسماك الفاخرة للخارج.

نقيب الزراعيين: لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 55%

وتابع أنه فيما يتعلق بالثروة الداجنة فمصر لا تعاني من أي مشكلة في الدواجن خلال الفترة الأخيرة، كما نجحت مصر في توفير الاكتفاء الذاتي من اللحوم بنسبة وصلت إلى 55%، موضحا أن مشروع "البتلو" كان مُخصص له 100 مليون جنيه حتى عام 2016، ولكن بفضل اهتمام الرئيس السيسي كلف بتوفير 10 مليار جنيه لهذا المشروع، ويصل 7 مليار منهم لصغار المربيين.

وأردف أن وزارة الري تعمل في مشروع تطهير التربع بشكل مميز، وهو أمر مهم جدا تطوير الري الحقلي للمزارعين، لافتا إلى ضرورة البحث عن سبب عزوف المزارعين عن الحصول على قروض بدون فوائد، من خلال استماع مشاكلهم من هذا الأمر والعمل على معالجتها.