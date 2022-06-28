انت الان تتابع تفاصيل خبر «يصعب السير عليه».. محلية النواب تناقش طلب النائب بلال النحال لرصف طرق بمركز المحمودية بالبحيرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707704/يصعب-السير-عليه-محلية-النواب-تناقش-طلب-النائب-بلال-النحال-لرصف-طرق-بمركز-المحمودية-بالبحيرة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن توقف أعمال الرصف بطريق أبو هواش مركز المحمودية محافظة البحيرة، حيث يعتبر هذا الطريق مدخل مدينة المحمودية ويصعب السير عليه، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

دوت الخليج

الهيئة العامة للطرق والكبارى

واستعرض النائب بلال النحال، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحا أن التنفيذ عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومضت أكثر من سنة لرصف 2 كم، وتوقف أعمال الرصف، مطالبا باستكمال رصف طريق أبو هواش.

وشهد الاجتماع حالة من الغضب فى اللجنة تجاه ممثلي هيئة الطرق والكبارى، وذلك عندما أكد محافظ البحيرة أن تنفيذ الطريق مسئولية الهيئة طبقا لبروتوكول تعاون موقع معها، إلا أن ردود ممثلى الطرق والكبارى كانت متناقضة، مما أثار تحفظ اللجنة.

وقال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن الهيئة العامة للطرق والكبارى وقعت بروتوكول مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ طرق معينة منها هذا الطريق والمفروض تبدأ استكماله.

فيما قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الهيئة العامة للطرق والكبارى أرسلت خطابا للجنة تؤكد فيه أن هذا الطريق لا يتبعها، والمحافظ والنائب مقدم طلب الإحاطة يؤكدان أنه يتبع الهيئة فى التنفيذ.

مبادرة حياة كريمة

وتحدث ممثل هيئة الطرق والكبارى، موضحا أن الطريق كان بطول 8 كم، تم الانتهاء من 6 كم، وال2 كم المتبقيين مدرجين ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأثار حديث ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى، تحفظ واستياء رئيس وأعضاء اللجنة، وقال النائب أحمد السجيني، إنه يوجد تعارض وتناقض بين الخطاب المرسل من الهيئة وكلام ممثلها فى الاجتماع، ولا يوجد رد منطقى ولا رد واضح على الموضوع.

وتابع السجيني: "لازم إحالة إلى التحقيق والمحاسبة لمن يتسبب فى هذه الأخطاء لتحسين الأداء، فمن أمن عقب أساء الأدب، هذا المشهد متكرر ومسيء".

بدوره، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "هذه ليست أول مرة يرسل خطاب بهذه الصيغة بأن الهيئة ليست جهة اختصاص ومع المناقشة يتضح أنها مختصة، والتوقيع على خطابات متعارضة، بهذا الشكل الهيئة تتعامل مع اللجنة بالخطابات".

وتابع درويش: "هذا الأمر متكرر وهو أمر مرفوض، من يأتى ليمثل أى جهة لابد أن يكون لديه ردود على الموضوعات التى تناقش فى اللجنة، وأطلب استمرار مناقشة طلب الإحاطة فهناك عدم اهتمام فى إقرار الردود التنفيذية على طلبات الإحاطة المقدمة لمجلس النواب".

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب بلال النحال بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإنشاء محطة رفع للصرف الصحي ومركز شباب بقرية منشية المغازي مركز المحمودية – محافظة البحيرة، علما بأن القرية تقع بالكامل على أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية.

وقال النائب مقدم طلب الإحاطة إن الأرض تابعة للأوقاف ومساحتها 458 فدان، وهناك حاجة لإنشاء محطة رفع للصرف الصحي ومركز شباب. واقترح محافظ البحيرة أن يتم استبدال الأرض بقطعة أرض أخرى في المحافظة إلا أن وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة أشار إلى أن ذلك صعب تنفيذه وأنه يمكن بيع الأرض نقدا، ورد المحافظ ورئيس اللجنة بأن القانون لا يمنع استبدال الأرض بأرض بنفس القيمة، وأشار المحافظ إلى أنه سيعرض الأمر على مجلس الوزراء.

كما ناقشت اللجنة أيضاً طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة أرض فضاء بجوار محكمة المحمودية (أملاك دولة) لإقامة مجمع خدمي لخدمة أبناء مركز ومدينة المحمودية – محافظة البحيرة.

وأشار النحال إلى أنه حصل على موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي من قبل لإقامة مجمع خدمى على هذه الأرض.

وعقب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بأن المدينة ستدرج ضمن حياة كريمة وستنفذ من خلالها كل المشروعات، ولفت إلى أنه إذا استطاع النائب الحصول على الاعتماد المالي سيخصص الأرض ولا يمانع ذلك.